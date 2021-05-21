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Министерство: В период оккупации армяне полностью уничтожили 112 памятников природы

Министерство: В период оккупации армяне полностью уничтожили 112 памятников природы На особо охраняемых территориях, в лесах и реках, расположенных на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, были проведены мониторинги.
Экология
21 мая 2021 г. 15:31
Министерство: В период оккупации армяне полностью уничтожили 112 памятников природы

На особо охраняемых территориях, в лесах и реках, расположенных на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, были проведены мониторинги.

Об этом Report сообщил заместитель начальника отдела регулирования окружающей среды и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев.

По его словам, мониторинги проводились в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Агдамском районах, а также в части Ходжавендского района: "На этих территориях выявлены факты вырубки значительного количества деревьев, в том числе уничтожения памятников природы. Эти факты уже задокументированы и проведена предварительная оценка. На заминированных территориях проведение мониторинга пока невозможно".

Представитель министерства отметил, что в результате чрезмерного загрязнения реки Охчучай выявлены факты гибели рыбы кумжа, которая числится в "Красной книге" Азербайджана: "Проведена специальная документация, направлены определенные обращения в международные организации. В ходе мониторинга был проведен осмотр 121 памятника природы. 112 из этих памятников природы полностью уничтожены. После вырубки деревьев армяне сжигали пни, чтобы леса не восстанавливались".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Ermənilər işğal dövründə 121 təbiət abidəsindən 112-ni tamamilə məhv ediblər

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