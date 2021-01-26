Министерство: В национальных парках можно устраивать пикники

"В национальных парках можно проводить пикники, для этого в парках созданы специальные точки для пикника по туристическим маршрутам".

"В национальных парках можно проводить пикники, для этого в парках созданы специальные точки для пикника по туристическим маршрутам".

Как сообщает Report, об этом в рамках "Экспертного часа" заявил начальник службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, количество точек для пикников в национальных парках увеличилось в сравнении с предыдущим годом:

"Кабинет министров установил цену за вход в национальные парки в 2 маната. Эти средства собираются в специальном фонде каждого национального парка и направляются на улучшение возможностей парка".