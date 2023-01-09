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Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц

Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц В целях удовлетворения потребностей травоядных животных и птиц в корме на особо охраняемых природных территориях в связи с изменением погодных условий, похолоданием и выпадением снега на территории страны сотрудниками Службы охраны биологического разнообр
Экология
9 января 2023 г. 17:40
Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц

В целях удовлетворения потребностей травоядных животных и птиц в корме на особо охраняемых природных территориях в связи с изменением погодных условий, похолоданием и выпадением снега на территории страны сотрудниками Службы охраны биологического разнообразия приняты соответствующие меры.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В национальных парках и государственных природных заповедниках Азербайджана на основных маршрутах и горных тропах устанавливаются кормушки для животных и птиц. Работы в этом направлении будут проводиться и в ближайшие дни, пока на территории страны сохраняется снежная погода.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Milli parklar və qoruqlarda heyvan və quşlara yem paylanılıb"

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