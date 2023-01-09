Министерство: В национальных парках и заповедниках устанавливаются кормушки для животных и птиц

В целях удовлетворения потребностей травоядных животных и птиц в корме на особо охраняемых природных территориях в связи с изменением погодных условий, похолоданием и выпадением снега на территории страны сотрудниками Службы охраны биологического разнообразия приняты соответствующие меры.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
В национальных парках и государственных природных заповедниках Азербайджана на основных маршрутах и горных тропах устанавливаются кормушки для животных и птиц. Работы в этом направлении будут проводиться и в ближайшие дни, пока на территории страны сохраняется снежная погода.