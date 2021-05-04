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Министерство: В Баку миллионы кубометров сточных вод сливаются в Каспийское море

Министерство: В Баку миллионы кубометров сточных вод сливаются в Каспийское море “В городе Баку образовалось 330 миллионов кубометров сточных вод. Из них 182 миллиона кубометров были слиты в море, озера без биологической очистки, 147 миллионов кубометров - без механической очистки, остальная часть без очистки".
Экология
4 мая 2021 г. 16:59
Министерство: В Баку миллионы кубометров сточных вод сливаются в Каспийское море

“В городе Баку образовалось 330 миллионов кубометров сточных вод. Из них 182 миллиона кубометров были слиты в море, озера без биологической очистки, 147 миллионов кубометров - без механической очистки, остальная часть без очистки".

Как передает Report, об этом завотделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов сказал в "Экспертном часе".

Он отметил, что подобная ситуация вызывает обеспокоенность: “В связи с этим предприятиям даются принудительные указания, предпринимаются необходимые шаги для прекращения производственной деятельности. Никакому физическому или юридическому лицу не позволено свободно сливать сточные воды в море. Вдоль Каспия насчитывается более 123 источников, которые загрязняют море. Отмечу, что водные ресурсы Азербайджана охраняются законодательством”.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Bakıda milyonlarla kubmetr çirkab su Xəzər dənizinə axıdılır

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