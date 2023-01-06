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Министерство: В Азербайджане 982 села не газифицированы

Министерство: В Азербайджане 982 села не газифицированы В настоящее время в Азербайджане 982 села не газифицированы
Экология
6 января 2023 г. 13:36
Министерство: В Азербайджане 982 села не газифицированы

В настоящее время в Азербайджане 982 села не газифицированы.

Как сообщает Report, об этом глава Службы развития лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов Халигверди Гусейнов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что 72 тыс. кубометров дров было заготовлено из деревьев, поврежденных в результате стихийных бедствий: "В настоящее время в стране 982 негазифицированных села. При этом мы уделяем особое внимание 426 селам, которые непосредственно граничат с лесными массивами. Удовлетворение потребностей негазифицированных сел в дровах является главной нашей целью, и мы проводим большую работу в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке ETSN rəsmisi: "Hazırda ölkədə 982 qazlaşdırılmayan kənd var"

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