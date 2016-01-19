​Министерство: Существенного негативного влияния на морскую экосистему в результате аварии на месторождении "Гюнешли" не выявлено

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "В целях проведения беспрерывного мониторинга загрязненности атмосферы в Баку для усовершенствования национальной мониторинговой сети ведется работа по приобретению и установке комплекса автоматических станций третьего поколения и 6-ти экземпляров автоматического портативного прибора для измерения уровней радиации, шума, вибрации, пыли и газов".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете, связанном с работами, проведенными министерством экологии и природных ресурсов в 2015 году.

В информации говорится, что в ходе мониторинга окружающей среды провели 125 435 анализов 98 108 образцов по радиационному фону, атмосфере, осадкам и пр.: "В азербайджанском секторе Каспийского моря над 4 775 образцами провели 52 685 аналитических, экотоксикологических и микробиологических анализов. В целях наблюдения за возможными экологическими последствиями, которые могут возникнуть в морской среде после аварии на месторождении "Гюнешли", на указанной территории приступили к мониторингам. Они до сих пор продолжаются. Согласно результатам анализов, существенного негативного влияния на морскую экосистему не выявлено".