Министерство составило 158 актов и протоколов в отношении лиц, нарушивших экологическое законодательство

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов провели расследования для проверки соблюдения требований экологического законодательства на территории страны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе расследования с 16 по 30 апреля было составлено 158 актов и протоколов в связи с нарушениями физическими и юридическими лицами закона по защите атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, недр земли, флоры и фауны, в том числе незаконного размещения в окружающей среде бытовых и производственных отходов, для устранения недочетов дано 35 срочных "принудительных распоряжений", обязательных к исполнению.

В целом, по 56 делам в административном порядке применен штраф на 63600 манатов, предъявлены иски на сумму 45079,44 маната по 24 делам в связи со вредом, нанесенным окружающей среде, в отношении физических и юридических лиц применен штраф в размере 53132,16 маната по 268 делам выброшенных и вылитых отходов в окружающую среду. Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 28 дел, в исполнительные органы – 24, в суды – 5.