Министерство сделало предупреждение об изменении погодных условий в Азербайджане

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение об изменении погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в департаменте, начиная со второй половины 19 мая до утра 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный северо-западный ветер, температура воздуха 20 мая снизится на 4-7 градусов.

18 мая, начиная с северных и западных районов, до дня 21 мая в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, ночью и вечером вероятны грозы, временами дожди, в некоторых местах прогнозируются ливни. 20 мая температура воздуха снизится на 5-8 градусов. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.