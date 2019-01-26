Министерство распространило предупреждение в связи с погодными условиями в Азербайджане

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 757 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Министерство предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове 27 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с, 28 января со второй половины дня до вечера 29 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами будет туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что 27-29 января в некоторых районах скорость западного ветра временами составит 9-14 м/с, в некоторых районах Куринской долины - 23-28 м/с.

Днем 28 января и 29 января в некоторых районах временами ожидаются осадки, в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки.