О нас
Аудио новости

Министерство: Пылевой туман в Азербайджане продлится недолго

Министерство: Пылевой туман в Азербайджане продлится недолго Согласно спутниковым снимкам, сегодня на территорию страны с юго-западного направления с воздушными потоками проникли массы пыли из африканских пустынь.
Экология
1 апреля 2022 г. 13:26
Министерство: Пылевой туман в Азербайджане продлится недолго

Согласно спутниковым снимкам, сегодня на территорию страны с юго-западного направления с воздушными потоками проникли массы пыли из африканских пустынь.

Как сообщает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в настоящее время в Баку количество пыли превышает норму на 10%: "Ожидается, что пылевой туман сохранится недолго и уровень загрязнения будет умеренным. Трансграничное загрязнение, связанное с пылевым туманом, наблюдается и в соседних странах.

Высокий уровень пылевого загрязнения, начиная с 31 марта, наблюдается на территории Турции. В связи с синоптической ситуацией высокий уровень загрязнения в нашей стране не ожидается”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Havada toz dumanının qısa müddət davam edəcəyi gözlənilir"

Самое важное

В Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
ФотоВ Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
1 апреля 2022 г. 09:27
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
31 марта 2022 г. 20:13
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
31 марта 2022 г. 16:52
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
31 марта 2022 г. 15:38
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
31 марта 2022 г. 14:31
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi