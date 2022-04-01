Министерство: Пылевой туман в Азербайджане продлится недолго

Согласно спутниковым снимкам, сегодня на территорию страны с юго-западного направления с воздушными потоками проникли массы пыли из африканских пустынь.

Согласно спутниковым снимкам, сегодня на территорию страны с юго-западного направления с воздушными потоками проникли массы пыли из африканских пустынь.

Как сообщает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, в настоящее время в Баку количество пыли превышает норму на 10%: "Ожидается, что пылевой туман сохранится недолго и уровень загрязнения будет умеренным. Трансграничное загрязнение, связанное с пылевым туманом, наблюдается и в соседних странах.

Высокий уровень пылевого загрязнения, начиная с 31 марта, наблюдается на территории Турции. В связи с синоптической ситуацией высокий уровень загрязнения в нашей стране не ожидается”.