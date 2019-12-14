​Министерство образования провело акцию по посадке деревьев - ФОТО

14 декабря Министерство образования Азербайджана провело акцию по посадке деревьев в поселке Пиракашкуль Абшеронского района.

Целью акции, организованной при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, является защита окружающей среды, укрепление экологического образования и содействие природе.

В рамках акции тысячи миндальных деревьев были посажены со стороны руководства и сотрудников Министерства образования.

Студенты и волонтеры "Бир" также приняли участие в кампании по посадке деревьев.