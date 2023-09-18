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Министерство обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями

Министерство обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями Со вчерашнего дня на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, в отдельных местах идут интенсивные дожди, по некоторым рекам прошел сель.
Экология
18 сентября 2023 г. 12:37
Министерство обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями

Со вчерашнего дня на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, в отдельных местах идут интенсивные дожди, по некоторым рекам прошел сель.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Министерство призывает к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности в связи с продолжающимися в настоящее время нестабильными погодными условиями.

Населению рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных селям и паводкам, а при угрозе наводнений немедленно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

В случае возникновения опасных ситуаций звоните по номеру 112!

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