Министерство обратилось к населению в связи с изменением погодных условий

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова обратилась к населению с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с изменением погодных условий на территории страны.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова обратилась к населению с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с изменением погодных условий на территории страны.

Как сообщает Report, сотрудник министерства напомнила, что март - нестабильный месяц.

Она отметила, что в этом месяце ожидаются переменчивые погодные условия: "Учитывая, что будет преобладать характерный для марта сильный ветер, обращаемся к гражданам, чтобы они были осторожными, не останавливали транспортные средства под деревьями, а главное, не оставляли детей без присмотра в ветреную погоду. Потому что в результате сильного ветра велика вероятность падения даже здоровых, крупных деревьев”.

И.Ибрагимова отметила, что общественности будут предоставляться регулярно обновляемые данные о погодных условиях.