Министерство обнародовало статистику мальков, выпущенных в водные бассейны Азербайджана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в водные бассейны выпущено 396,44 млн. мальков различного вида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в 2015 году в водные бассейны выпущено 6,52 млн. осетровых, 178,22 тыс. лососевых.

По данным министерства, на Хыллинском заводе для размножения осетровых рыб создан фонд, состоящий из осетровых различной возрастной категории, выращенных искусственным путем: "Впервые выращиваются рыбы из икры, полученной путем хирургической операции у выведенной искусственным путем рыбы, без ее умерщвления".