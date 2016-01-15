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    Министерство обнародовало статистику мальков, выпущенных в водные бассейны Азербайджана

    Впервые выращиваются рыбы из икры, полученной путем хирургической операции у рыбы, выведенной искусственным путем

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в водные бассейны выпущено 396,44 млн. мальков различного вида.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов. 

    Согласно информации, в 2015 году в водные бассейны выпущено 6,52 млн. осетровых, 178,22 тыс. лососевых. 

    По данным министерства, на Хыллинском заводе для размножения осетровых рыб создан фонд, состоящий из осетровых различной возрастной категории, выращенных искусственным путем: "Впервые выращиваются рыбы из икры, полученной путем хирургической операции у выведенной искусственным путем рыбы, без ее умерщвления".

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