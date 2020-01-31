Министерство: Наблюдение за миграцией птиц - новый вид туризма

2 февраля в Национальном парке "Гызылагадж" было проведено мероприятие научно-информационного характера в честь "Международного дня водно-болотных угодий" с участием общественного объединения IDEA, Всемирного Фонда Дикой Природы, азербайджанского орнитологического общества и широкой общественности.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, по окончании семинара, посвященного таким темам, как значение особо охраняемых территорий Азербайджана, охрана редких видов птиц и развитие "птичьего" туризма, у участников мероприятия была возможность понаблюдать за птицами по маршруту миграции перелетных птиц "Турак" и "Бала Дениз", а также ознакомиться с "Туристическим информационным центром", созданным в парке.

Целью мероприятия, проведенного под девизом "Защитим наших птиц" является изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, их популяции, содействие развитию "птичьего туризма" и повышение внимания сохранению природного наследия.

Отметим, что "Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц" была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.

С 25 мая 2001 года Аггельский, Большой и Малый Гызылагаджские заливы были включены в "Рамсарский список" Конвенции в качестве водно-болотных угодий, имеющих важное значение. В Азербайджане имеются свыше 200 000 гектаров водно-болотных угодий, на территориях которых в сезон зимовья и миграции собираются около 100 000 различных видов птиц.