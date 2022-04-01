Министерство: Азербайджан занимает ведущее место в Европе по количеству зимующих птиц

Азербайджан лидирует в Европе по количеству зимующих птиц. По информации Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева. По словам официального представителя службы, 72 вида птиц, обитающих в республике

Азербайджан лидирует в Европе по количеству зимующих птиц.



По информации Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.



По словам официального представителя службы, 72 вида птиц, обитающих в республике, включены в Красную книгу Азербайджана: "30 видов орнитофауны Азербайджана занесены в Международную Красную книгу. В этом году в Азербайджане был проведен подсчет птиц. Было установлено, что количество зимующих птиц в нашей стране превышает 800 тысяч. В реальности же более миллиона. Только в этом году в стране было зарегистрировано 110 тысяч декоративных птиц. В Гызылагаджском национальном парке наблюдалась зимовка 200 тысяч птиц, а в Абшеронском Национальном парке - 160 тысяч. Если раньше в Абшеронском Национальном парке зимовало более 30 тысяч птиц, то в этом году этот показатель значительно возрос. Впервые за последние 30 лет мы стали свидетелями зимовки такого количества птиц в Абшеронском Национальном парке".



Она отметила, что Азербайджан занимает 3-4-е место в Европе по количеству зимующих птиц: "Мы наряду с Турцией расположились сразу после Нидерландов и Англии. Это связано с Кура-Аразской низменностью, наличием уникальных мест на берегу Каспия и богатством подводной флоры”.



Отметим, что в целях сохранения численности и видового разнообразия диких птиц, привлечения людей к охране живой природы 1 апреля ежегодно отмечается как Международный День птиц.