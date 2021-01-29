Министерство: Армяне уничтожили курорты на освобожденных от оккупации территориях

“На освобожденных от оккупации территориях существовало 10 месторождений термальных минеральных вод".

“На освобожденных от оккупации территориях существовало 10 месторождений термальных минеральных вод".

Как передает Report, об этом на брифинге в связи с экологической ситуацией на освобождённых территориях, проделанными и предстоящими работами сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, армянские вандалы уничтожили на тех территориях производственно-промышленную и курортную сети: "Разрушена сеть имеющихся колодцев термальных вод на территории Тутгунчая".