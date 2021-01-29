О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министерство: Армяне уничтожили курорты на освобожденных от оккупации территориях 

Министерство: Армяне уничтожили курорты на освобожденных от оккупации территориях  “На освобожденных от оккупации территориях существовало 10 месторождений термальных минеральных вод".
Экология
29 января 2021 г. 16:30
Министерство: Армяне уничтожили курорты на освобожденных от оккупации территориях 

“На освобожденных от оккупации территориях существовало 10 месторождений термальных минеральных вод".

Как передает Report, об этом на брифинге в связи с экологической ситуацией на освобождённых территориях, проделанными и предстоящими работами сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, армянские вандалы уничтожили на тех территориях производственно-промышленную и курортную сети: "Разрушена сеть имеющихся колодцев термальных вод на территории Тутгунчая".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ministry: Armenians destroyed resorts in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Ermənilər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kurortları məhv edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi