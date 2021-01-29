Министерство: Армяне уничтожили курорты на освобожденных от оккупации территориях 

“На освобожденных от оккупации территориях существовало 10 месторождений термальных минеральных вод".
Как передает Report, об этом на брифинге в связи с экологической ситуацией на освобождённых территориях, проделанными и предстоящими работами сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.
По его словам, армянские вандалы уничтожили на тех территориях производственно-промышленную и курортную сети: "Разрушена сеть имеющихся колодцев термальных вод на территории Тутгунчая".