Министерства призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям и министерство экологии и природных ресурсов призвали граждан не пренебрегать мерами безопасности при неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются на территории Азербайджана в ближайшие несколько дней.

Как сообщает Report, в обращении министерств говорится о важности соблюдения правил безопасности при сильном ветре.

"Прежде всего, не оставляйте детей без присмотра в ветреную погоду, не паркуйте автомобили под деревьями, держитесь подальше от легких строительных и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не стойте под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Призываем граждан проявлять максимальную бдительность, чтобы защитить себя от последствий сильного ветра", - говорится в сообщении.

Напомним, что Национальная гидрометеорологическая служба объявила на 21 и 22 июня желтый, оранжевый и красный уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.