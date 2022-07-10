Минэкологии: Ветреная погода в Шабране препятствует тушению пожара

Ветреная погода в Шабране препятствует тушению пожара.

Ветреная погода в Шабране препятствует тушению пожара.

Об этом Report сообщили в Министерство экологии и природных ресурсов.

Пожар, начавшийся на посевной площади в районе села Агалыг Шабранского района, позже из-за ветреной погоды распространился на земли лесного фонда.

Прибывший на место начальник Службы развития лесного хозяйства Халыгверди Гусейнов сообщил, что местными органами Минэкологии, сотрудниками Государственной пожарной охраны и жителями села принимаются незамедлительные меры по тушению пожара и недопущению его распространения на другие территории.

"К сожалению, ветер препятствует тушению пожара, все наши сотрудники, местные жители, прохожие, все помогают. Один человек, неосторожно поджег посевную площадь, что стало причиной катастрофы. Мы продолжаем вместе бороться, чтобы не допустить пожара", - сказал Гусейнов.