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Минэкологии: В уровне воды в Куре не наблюдается существенных изменений

Минэкологии: В уровне воды в Куре не наблюдается существенных изменений Водность реки ниже декадной нормы
Экология
16 апреля 2021 г. 13:29
Минэкологии: В уровне воды в Куре не наблюдается существенных изменений

"С 1 по 15 апреля в нижнем течении реки Куры не произошло существенных изменений".

Об этом Report сообщил директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев.

Он отметил, что в первой половине этого месяца средний уровень воды в Куре в пункте Сурра составил 332 см, что на 11 см ниже, чем в прошлом году, а в пункте Ширван - 130 см, что на 11 см ниже прошлогоднего показателя.

"В нижнем течении Куры (в пункте Сурра) водность реки ниже декадной нормы", - отметил А.Вердиев.

Директор Центра также сообщил о фактической ситуации во внутренних реках республики.

По его словам, в настоящее время уровень воды в реках, протекающих в Губа-Хачмазском районе, составляет 62%, в реках, протекающих по территории Малого Кавказа - 76%, а в реках, протекающих по Лянкяран-Астаринской зоне - 26%.

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