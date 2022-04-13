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Минэкологии: В реках повысился уровень воды

Минэкологии: В реках повысился уровень воды На территории Азербайджана, начиная с первых дней апреля, в результате повышения температуры и постепенного таяния снегов в среднегорных районах, в реках, в том числе впадающих в Куру, повысился уровень воды.
Экология
13 апреля 2022 г. 14:05
Минэкологии: В реках повысился уровень воды

На территории Азербайджана, начиная с первых дней апреля, в результате повышения температуры и постепенного таяния снегов в среднегорных районах, в реках, в том числе впадающих в Куру, повысился уровень воды.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

Он отметил, что на участке Гырагкесемен в верхнем течении реки Куры уровень воды повысился на 99 см, расход воды - 2,1 раза, в Джалаирском участке реки Ганых уровень воды повысился на 45 см, расход воды - в 1,7 раза: "В реках, стекающих с Малого Кавказа, рост составил 23%, в реках Большого Кавказа - 26%".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Çaylarda sululuq artıb"

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