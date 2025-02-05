В Баку и на Абшероне ветер усилится до оранжевого уровня погодной опасности

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра до оранжевого уровня погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ближайшее время скорость северо-западного ветра усилится до оранжевого уровня погодной опасности.

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время действует желтый уровень погодной опасности. Представитель ведомства призвала население ответственно отнестись к предупреждениям синоптиков и соблюдать необходимые меры безопасности.

"Желтый и оранжевый уровни предупреждают о резком ухудшении метеоусловий и позволяют избегать предотвратимых рисков. Поэтому давайте серьезно отнесемся к предупреждениям синоптиков, это позволит уберечься от последствий непогоды", - отметила она.

Ибрагимова подчеркнула, что во время сильного ветра нельзя находиться рядом с высокими деревьями, строительными площадками и легкими конструкциями.

Оранжевый уровень опасности означает высокий риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества. То есть опасные метеоусловия могут угрожать объектам жизнеобеспечения и собственности, вызывать разрушения и жертвы.