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Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода В Азербайджане наблюдается нестабильная погода
Экология
15 августа 2024 г. 08:48
Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Дашкесан, Гедабей, Гёйгёль, Огуз, Габала, Халтан, Губа, Горанбой, Курдемир, Мингячевир и Евлах идут периодические дожди, местами ливневого характера.

Нестабильные, с перерывами дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране, продлятся в Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 16 августа, а в регионах - до дня 17 августа.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Yağıntılı hava Bakıda avqustun 16-dək, bölgələrdə 17-dək davam edəcək

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