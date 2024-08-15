Минэкологии: В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Дашкесан, Гедабей, Гёйгёль, Огуз, Габала, Халтан, Губа, Горанбой, Курдемир, Мингячевир и Евлах идут периодические дожди, местами ливневого характера.

Нестабильные, с перерывами дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране, продлятся в Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 16 августа, а в регионах - до дня 17 августа.