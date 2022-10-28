Минэкологии: Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

"Сегодня в Шекинском, Габалинском, Губинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Бардинском, Шамахинском, Агджабединском и Сабирабадском районах были проведены акции по посадке деревьев. В течение дня было посажено 14 324 саженца деревьев на общей площад

"Сегодня в Шекинском, Габалинском, Губинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Бардинском, Шамахинском, Агджабединском и Сабирабадском районах были проведены акции по посадке деревьев. В течение дня было посажено 14 324 саженца деревьев на общей площади 20 га, посеяно 1047 кг семян".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.

По его словам, на открытых и редколесных участках земель лесного фонда продолжается ряд лесовосстановительных мероприятий: "Сегодня в рамках осенней посадки деревьев на землях лесного фонда Гобустанского района с участием официальных лиц МЭПР и сотрудников Регионального центра лесного хозяйства посажено 2500 саженцев ясеня и акации".

Пресс-секретарь министерства призвала представителей общественности, государственных и частных организаций, всех любителей природы присоединиться к акциям по посадке деревьев, внести свой вклад в расширение зеленых зон, лесопарков и лесных массивов в стране.