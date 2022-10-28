О нас

Минэкологии: Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

Минэкологии: Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев "Сегодня в Шекинском, Габалинском, Губинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Бардинском, Шамахинском, Агджабединском и Сабирабадском районах были проведены акции по посадке деревьев. В течение дня было посажено 14 324 саженца деревьев на общей площад
Экология
28 октября 2022 г. 19:05
Минэкологии: Сегодня на землях лесного фонда посажено более 14 тыс. деревьев

"Сегодня в Шекинском, Габалинском, Губинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Бардинском, Шамахинском, Агджабединском и Сабирабадском районах были проведены акции по посадке деревьев. В течение дня было посажено 14 324 саженца деревьев на общей площади 20 га, посеяно 1047 кг семян".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.

По его словам, на открытых и редколесных участках земель лесного фонда продолжается ряд лесовосстановительных мероприятий: "Сегодня в рамках осенней посадки деревьев на землях лесного фонда Гобустанского района с участием официальных лиц МЭПР и сотрудников Регионального центра лесного хозяйства посажено 2500 саженцев ясеня и акации".

Пресс-секретарь министерства призвала представителей общественности, государственных и частных организаций, всех любителей природы присоединиться к акциям по посадке деревьев, внести свой вклад в расширение зеленых зон, лесопарков и лесных массивов в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Bu gün meşə fondu torpaqlarında 14 mindən çox ağac əkilib"

Самое читаемое

Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi