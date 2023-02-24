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Минэкологии: Самое время посещать национальные парки Азербайджана

Минэкологии: Самое время посещать национальные парки Азербайджана Сейчас самое время посещать национальные парки Азербайджана, чтобы понаблюдать за зимними пейзажами.
Экология
24 февраля 2023 г. 15:42
Минэкологии: Самое время посещать национальные парки Азербайджана

Сейчас самое время посещать национальные парки Азербайджана, чтобы понаблюдать за зимними пейзажами.

Как сообщает Report, об этом в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"Благородные олени - это достопримечательность нашей природы. Наблюдать за ними в снежную погоду - особая радость. Чудесный снежный пейзаж неба просто поражает. И Гёйгёль, и Маралгёль замерзли, голубые воды покрыты слоем льда. Это памятный пейзаж, который невозможно наблюдать даже в это время года. Самое время для посещения наших национальных парков", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоEcology Ministry: High time to visit Azerbaijan's national parks
Версия на азербайджанском языке ФотоETSN: "Milli parklarımızı ziyarət etməyin əsl vaxtıdır"

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