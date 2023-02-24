Минэкологии: Самое время посещать национальные парки Азербайджана

Сейчас самое время посещать национальные парки Азербайджана, чтобы понаблюдать за зимними пейзажами.

Сейчас самое время посещать национальные парки Азербайджана, чтобы понаблюдать за зимними пейзажами.

Как сообщает Report, об этом в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"Благородные олени - это достопримечательность нашей природы. Наблюдать за ними в снежную погоду - особая радость. Чудесный снежный пейзаж неба просто поражает. И Гёйгёль, и Маралгёль замерзли, голубые воды покрыты слоем льда. Это памятный пейзаж, который невозможно наблюдать даже в это время года. Самое время для посещения наших национальных парков", - говорится в публикации.