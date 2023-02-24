Минэкологии: Самое время посещать национальные парки Азербайджана

Сейчас самое время посещать национальные парки Азербайджана, чтобы понаблюдать за зимними пейзажами.
Как сообщает Report, об этом в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
"Благородные олени - это достопримечательность нашей природы. Наблюдать за ними в снежную погоду - особая радость. Чудесный снежный пейзаж неба просто поражает. И Гёйгёль, и Маралгёль замерзли, голубые воды покрыты слоем льда. Это памятный пейзаж, который невозможно наблюдать даже в это время года. Самое время для посещения наших национальных парков", - говорится в публикации.