Минэкологии расследует факт вырубки 60 деревьев в Баку

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности информация о вырубке деревьев по адресу город Баку, проспект Зии Буниятова, 1 была рассмотрена сотрудниками службы на месте.
Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе разбирательств был установлен факт вырубки на названной территории сосен, восточных платанов и лейландов.
Он отметил, что в настоящее время продолжается разбирательство по выявлению лиц, совершивших вырубку, и определению размера нанесенного природе ущерба.
Отметим, что за ночь в Баку было уничтожено более 60 новых деревьев.