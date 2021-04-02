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Минэкологии расследует факт вырубки 60 деревьев в Баку

Минэкологии расследует факт вырубки 60 деревьев в Баку В настоящее время продолжается разбирательство
Экология
2 апреля 2021 г. 14:34
Минэкологии расследует факт вырубки 60 деревьев в Баку
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Поступившая в Государственную службу экологической безопасности информация о вырубке деревьев по адресу город Баку, проспект Зии Буниятова, 1 была рассмотрена сотрудниками службы на месте.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе разбирательств был установлен факт вырубки на названной территории сосен, восточных платанов и лейландов.

Он отметил, что в настоящее время продолжается разбирательство по выявлению лиц, совершивших вырубку, и определению размера нанесенного природе ущерба.

Отметим, что за ночь в Баку было уничтожено более 60 новых деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlikdən Bakıda 60 ağacın kəsilməsinə reaksiya

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