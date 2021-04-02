Минэкологии расследует факт вырубки 60 деревьев в Баку

В настоящее время продолжается разбирательство

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности информация о вырубке деревьев по адресу город Баку, проспект Зии Буниятова, 1 была рассмотрена сотрудниками службы на месте.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе разбирательств был установлен факт вырубки на названной территории сосен, восточных платанов и лейландов.

Он отметил, что в настоящее время продолжается разбирательство по выявлению лиц, совершивших вырубку, и определению размера нанесенного природе ущерба.

Отметим, что за ночь в Баку было уничтожено более 60 новых деревьев.