Минэкологии прокомментировало инцидент с гибелью джейрана

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о смертельном ранении джейрана в Ширванском национальном парке.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о смертельном ранении джейрана в Ширванском национальном парке.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, 9 августа сотрудники Ширванского национального парка поймали раненого джейрана, которого осмотрели ветеринары.

Хотя животному была оказана первая помощь, спасти его не удалось.

По словам представителя службы, травма животного не связана с пулевым ранением, как пишут в соцсетях: "В дикой природе отношения хищник-жертва обеспечивают баланс экосистемы, иногда животные получают травмы во время преследования другим животным, и это нормальное явление".

A.Самедова заявила, что в дикой природе невозможно обойтись без потерь, относительно слабых особей преследуют болезни, хищники, они могут погибнуть из-за различных природных факторов: "Это закон природы, и подобное происходит не в первый раз".

"Мы не должны забывать, что джейран также является пищей для других хищных животных, живущих в национальном парке. Неправильно создавать ажиотаж из естественных процессов, на протяжении сотен лет происходящих в природе", - добавила она.