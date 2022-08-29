Минэкологии: Произошедшее на Ясамале - не оползень

"То, что произошло сегодня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе столицы, не является оползнем".

"То, что произошло сегодня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе столицы, не является оползнем".

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, причиной случившегося стало чрезмерное поливание водой двора одного из домов на этой территории: "Наши сотрудники выехали на эту территорию и проанализировали случившееся. В результате интенсивного полива камни обрушились с вершины склона на дорогу. Дорога уже расчищена, никаких проблем нет. Хочу еще раз обратить внимание, что оползня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе не произошло. На этой территории нет геологических предпосылок для оползня".