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Минэкологии: Произошедшее на Ясамале - не оползень

Минэкологии: Произошедшее на Ясамале - не оползень "То, что произошло сегодня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе столицы, не является оползнем".
Экология
29 августа 2022 г. 12:30
Минэкологии: Произошедшее на Ясамале - не оползень

"То, что произошло сегодня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе столицы, не является оползнем".

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, причиной случившегося стало чрезмерное поливание водой двора одного из домов на этой территории: "Наши сотрудники выехали на эту территорию и проанализировали случившееся. В результате интенсивного полива камни обрушились с вершины склона на дорогу. Дорога уже расчищена, никаких проблем нет. Хочу еще раз обратить внимание, что оползня на склоне улицы Гурбана Халилова в Ясамальском районе не произошло. На этой территории нет геологических предпосылок для оползня".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Yasamalda baş verən hadisə torpaq sürüşməsi deyil, orda sürüşmə potensialı da yoxdur"

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