В Минэкологии предупредили о селях в регионах Азербайджана

В связи с прогнозируемыми осадками с 6 по 8 сентября в большинстве рек Азербайджана ожидается повышение водности.

В связи с прогнозируемыми осадками с 6 по 8 сентября в большинстве рек Азербайджана ожидается повышение водности.

Об этом Report сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, из-за ожидаемых ливней в горных и предгорных районах на некоторых реках Балакен-Шекинского, Огуз-Габалинского, Губа-Хачмазского регионов Большого Кавказа, Дашкесан-Гедабейского, Геранбойско-Гейгельского, Газах-Гянджинского Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского регионов ожидаются кратковременные сели.

"Из-за засушливых погодных условий водность пограничных рек республики была ниже нормы на 47%, а местных рек - на 20%", - добавил А.Вердиев.