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Минэкологии предупредило бизнесменов в связи с полиэтиленовыми пакетами

Минэкологии предупредило бизнесменов в связи с полиэтиленовыми пакетами В связи с полиэтиленовыми пакетами Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана готовит обращения и направит их в соответствующие структуры
Экология
7 января 2021 г. 11:10
Минэкологии предупредило бизнесменов в связи с полиэтиленовыми пакетами

"До сих пор многие не заинтересованы в изменениях, связанных с полиэтиленовыми пакетами. Для этих людей даже не имеет значения, какой толщины полиэтиленовый пакет им дадут, когда они делают покупки. Поэтому данный вопрос должен быть в интересах владельцев маркетов. Необходимо понимать, что в противном случае предприниматели столкнутся со штрафами".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

Он отметил, что во избежание штрафов, владельцы магазинов при закупке полиэтиленовых пакетов должны запрашивать соответствующие документы у производителей: "Закупать можно только те пакеты, которые отвечают требованиям, предусмотренным законодательством".

Х.Ализаде отметил, что в связи с полиэтиленовыми пакетами Минэкологии и природных ресурсов готовит обращения и направит их в соответствующие структуры: "В то же время будет работать "горячая линия". Гражданин должен знать, в какой орган обращаться по данному вопросу".

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