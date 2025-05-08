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Минэкологии оштрафовало ряд столичных ресторанов за загрязнение воздуха

Минэкологии оштрафовало ряд столичных ресторанов за загрязнение воздуха Минэкологии оштрафовало ряд столичных ресторанов за загрязнение воздуха
Экология
8 мая 2025 г. 12:41
Минэкологии оштрафовало ряд столичных ресторанов за загрязнение воздуха

Ряд ресторанов и банкетных залов в Баку оштрафованы за превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Нарушения были выявлены в ходе мониторингов, проведенных за последнюю неделю. В частности, оштрафованы банкетные залы "Аг Сарай", "Баку Палас", "Верона", "Севги Холл", "Люкс Плаза", а также рестораны "Алинджа", "Мор-Мор", "Каймак" и "Оджаг".

Ибрагимова отметила, что в отношении уполномоченных лиц указанных объектов были составлены протоколы и приняты меры в соответствии с законодательством, предусматривающие штраф в размере 2500 манатов для каждого из них.

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