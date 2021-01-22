Минэкологии опровергло прогнозы о резком снижении уровня воды в Каспии

При анализе результатов математических моделей следует учитывать природно-географические условия любой местности

"В последнее время в прессе появляются различные мнения об уровне Каспийского моря. Некоторые зарубежные исследователи делятся результатами цифровых моделей в своих научных исследованиях, выдвигают гипотезы, вызывающие серьезную обеспокоенность у населения".

Как передает Report, начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила, что одна из гипотез связана с прогнозом о том, что в будущем уровень моря опустится на 9-18 метров.

По ее словам, заявления о колебаниях уровня Каспийского моря периодически высказываются экспертами: "Такие прогнозы не имеют никакого исторического основания и должны рассматриваться только как гипотеза с вероятностью 1 из 100%".

У.Тагиева отметила, что колебания уровня Каспийского моря, наблюдавшиеся во второй половине прошлого века, носили регулярный характер: "В 1977 году уровень моря снизился до самого низкого уровня, наблюдавшегося в ХХ веке – по Балтийской системе - до -29 метров, а впоследствии уровень воды в море за короткий исторический период (1977-1995 годы) вырос на 2,5 метра и достиг -26,5 метра".

По словам директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мамедова, согласно многолетним наблюдениям за Каспийским морем, амплитуда изменения уровня моря за последние 100 лет не превышала 3 метров: "Прогноз европейских ученых свидетельствует о том, что они не имеют представления об уровне притяжения Каспийского моря. Уровень притяжения означает, что при повышении уровня моря происходит сильное испарение, что приводит к снижению уровня. Когда уровень падает, испарение в море уменьшается, что приводит к повторному повышению уровня воды.

При анализе результатов математических моделей следует учитывать природно-географические условия любой местности. В противном случае возникают такие ложные прогнозы, которые не соответствуют действительности. Невозможно дать долгосрочный прогноз о динамике уровня моря. Это объясняется неопределенностью в связи с климатическим фактором, объемом воды крупных рек, впадающих в море, происходящими на дне моря тектоническими процессами и др. факторами".