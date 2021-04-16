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Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев

Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев Установлено, что работы по обрезке деревьев проведены неправильно
Экология
16 апреля 2021 г. 11:42
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
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Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана информация о вырубке деревьев по адресу: Шарифзаде,192 в Ясамальском районе города Баку была рассмотрена сотрудниками службы на месте.

Как сообщил Report официальный представитель службы Вагиф Джавадов, в ходе осмотра территории было установлено, что Объединение по озеленению Исполнительной власти города Баку, несмотря на вегетационный период (время, в течение которого возможен рост растений - ред.), проводит работы по обрезке деревьев.

В.Джавадов отметил, что в ходе проведенного специалистами разбирательства было установлено, что работы по обрезке деревьев проведены неправильно: "В целях экстренного прекращения работ и оказания агротехнического ухода за подрезанными деревьями Объединению по озеленению 15 апреля было дано обязательное к исполнению указание".

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