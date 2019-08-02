Минэкологии о результатах очередного мониторинга на пляжах Азербайджана

"Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана с 25 июля по 1 августа провели очередные мониторинги на пляжах. Был проведен микробиологический анализ на территории. По итогам анализов, на пляжах Бузовна и Шувелан также выявлены загрязнения с микробиологической точки зрения".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала сотрудник управления Нармин Бабашова.

По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове, за исключением пляжей в Бильгя, Нардаране, Пиршаги, Загульбе и Мардакян, с микробиологической точки зрения загрязнены пляжи на территории Сумгайыта, Новханы, Бузовна, Шувелана, Тюркана, Говсаны, Шихово, Сахиля, в Хачмазе - Яламы, Сеидляр, Истису (Мугтадир), Набрань, Лянкяране и Астаре: "Причиной того, что на пляжах Бузовны и Шувелана на этот раз выявлены загрязнения, стало то, что на этих территориях в полную силу заработали центры отдыха, при этом здесь неправильно управляют сточными водами, которые прямиком стекают в море".