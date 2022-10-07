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Минэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемы

Минэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемы На освобожденных от оккупации территориях будет продолжена работа по выпуску рыбы в водоемы. Об этом в интервью западному бюро Report заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Раш
Экология
7 октября 2022 г. 22:36
Минэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемы

На освобожденных от оккупации территориях будет продолжена работа по выпуску рыбы в водоемы.

Об этом в интервью западному бюро Report заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев.

По его словам, до конца текущего года во внутренние водоемы Азербайджана, а также в Каспийское море будет выпущено более 2 миллионов различных видов рыбы.

Выпуск рыб в водоемы направлен на увеличение биологических ресурсов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETSN: "Balıqların su hövzələrinə buraxılması azad olunan ərazilərdə də davam etdiriləcək"

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