Минэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемы

На освобожденных от оккупации территориях будет продолжена работа по выпуску рыбы в водоемы.
Об этом в интервью западному бюро Report заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев.
По его словам, до конца текущего года во внутренние водоемы Азербайджана, а также в Каспийское море будет выпущено более 2 миллионов различных видов рыбы.
Выпуск рыб в водоемы направлен на увеличение биологических ресурсов Азербайджана.
Минэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемыМинэкологии: На освобожденных территориях будет продолжен выпуск рыбы в водоемы На освобожденных от оккупации территориях будет продолжена работа по выпуску рыбы в водоемы. Об этом в интервью западному бюро Report заявил заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Раш
Экология
7 октября 2022 г. 22:36
https://static.report.az/photo/987867f8-9b7c-399a-ad3d-8c8f30cbdd58.jpeg
На освобожденных от оккупации территориях будет продолжена работа по выпуску рыбы в водоемы.
Версия на азербайджанском языке ФотоETSN: "Balıqların su hövzələrinə buraxılması azad olunan ərazilərdə də davam etdiriləcək"