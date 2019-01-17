Минэкологии: "Госструктуры и министерства работают налаженно"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ «Резкое изменение погодных условий, похолодание на 10 градусов могут привести к нежелательным последствиям. В связи с этим Министерство экологии и природных ресурсов за два дня заранее оповестило все государственные структуры, чтобы они могли принять предупредительные меры. Этим самым мы выполняем свои обязанности. Отметим, что заблаговременное предупреждение об особых гидрометеорологических условиях является крайне важным».

Как передаёт Report, об этом заявила глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова на состоявшемся брифинге.

Пресс-секретарь также отметила, что после предупреждения все структуры перешли на усиленный режим работы для предотвращения возможных происшествий: «Слава богу, что не зарегистрировано никаких несчастных случаев. Это показывает, что все государственные структуры, министерства принимают необходимые меры на высоком уровне, налаженно и правильно выстраивают свою работу. Принимаемые в целях безопасности меры регулярно освещаются в прессе».

Ранее сообщалось, что некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 30 м/с, в Сумгайыте – 40 м/с.