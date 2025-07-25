Минэкологии бьет тревогу: 83 пожара вблизи лесных и природных территорий с начала года

Минэкологии бьет тревогу: 83 пожара вблизи лесных и природных территорий с начала года

За прошедший период 2025 года вблизи лесных и природных территорий произошло 83 пожара, из которых 15 впоследствии перекинулись на лесные угодья, а 2 — на особо охраняемые природные территории.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

Отмечается, что жаркая и засушливая погода последних дней значительно повысила риск возникновения пожаров в лесах и других зеленых зонах.

Проведенный анализ и исследования показывают, что основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор. Согласно статистике, большинство зарегистрированных случаев возгорания происходит из-за неосторожного обращения с огнем граждан, фермеров, занимающихся сельским хозяйством, жителей деревень, расположенных вблизи лесов и природных территорий, а также отдыхающих на природе. Статистика демонстрирует, что большинство пожаров изначально возникает за пределами лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, но впоследствии из-за ветра и засушливой погоды распространяется на охраняемые зоны. В результате наносится серьезный ущерб лесному фонду страны, особо охраняемым природным территориям, биологическим ресурсам и плодородному слою почвы, разрушается экосистема.

Сообщается, что министерство принимает ряд превентивных и профилактических мер для минимизации риска пожаров.

"Как и каждый год, в этом году также были созданы противопожарные минеральные полосы, увеличено количество контрольных постов и наблюдательных вышек, сформированы добровольные пожарные дружины. Одновременно совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям проведены региональные совещания, организованы практические и просветительские тренинги по пожарной безопасности. Следует отметить, что из-за наблюдаемых в настоящее время жарких и засушливых погодных условий природные территории, зеленые насаждения, в том числе пастбища и лесные массивы, стали более уязвимыми к пожарам", — говорится в сообщении", - говорится в заявлении ведомства.

Учитывая все вышеизложенное, МЭПР обратилось к гражданам, особенно к жителям деревень, расположенных вблизи природных территорий, фермерам и туристам, с призывом не использовать открытый огонь на природных территориях и не выбрасывать непотушенные окурки.