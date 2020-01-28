Минэкологии Азербайджана провело мониторинг из-за массовой гибели птиц на Каспии

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало информацию о массовой гибели перелетных птиц, в том числе более 2000 фламинго в иранском секторе Каспия.

Директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сказал Report, что как только эта информация прошла в СМИ, был проведен мониторинг приграничных с Каспием территорий.

Представитель министерства добавил, что во время осмотра таких случаев не было выявлено:

"Сейчас созданы мониторинговые группы, все территории серьезно инспектируются. Если будут обнаружены такие случаи, останки птиц будут переданы в ветеринарную лабораторию. Агентство продбезопасности Азербайджана проведет анализ для выявления причин гибели птиц. Однако сейчас такого факта нет. Но и исключать такие случаи нельзя, поскольку в зимние месяцы гибель птиц и животных может происходить по разным причинам".

Хотя сами иранские чиновники точно не знают причину гибели перелетных птиц, однако предполагают, что воду отравили те, кто занимался незаконной рыбалкой. Иранская сторона предполагает, что количество погибших фламинго может достичь 5 тысяч.