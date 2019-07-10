В минэкологии Азербайджана прокомментировали причину неустойчивой погоды в июле

10 июля в отдельных районах Азербайджана пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет западный, умеренный, временами порывистый.

Как сообщила Report директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, минимальная температура воздуха в большинстве центрально-степных районах составит от +20 до +25 градусов, а максимальная – от +32 до +37 градуса, в горных районах ночью 11-16 градуса тепла, днем 19-24 градуса тепла.

"Неустойчивость в погоде в первую декаду июля определяли атмосферные фронты и относительно прохладные для этого месяца воздушные массы, смещающиеся с севера Европы. Средняя температура воздуха в эти дни была около климатической нормы, с небольшими положительными отклонениями (+0,7 градуса)", - сообщила У. Тагиева.

В Баку и на Абшероне 10 июля будет преобладание переменной облачности, преимущественно без осадков. Северо-западный, северный ветер, порывистый, с ослаблением к вечеру. Температура воздуха достигнет 30-35 градусов тепла, что близко к климатической норме этого месяца.

Начиная с 11 июля до первой половины дня 12 июля атмосферное давление будет понижаться с 755 мм рт столба до 750 мм рт столба. На фоне умеренного юго-восточного, южного ветра и ожидается увеличение относительной влажности воздуха, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.