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Минэкологии Азербайджана запустит мобильное приложение с точным прогнозом погоды

Минэкологии Азербайджана запустит мобильное приложение с точным прогнозом погоды В Азербайджане будет разработано мобильное приложение "Meteo az" с точным прогнозом погоды.
Экология
4 ноября 2023 г. 12:37
Минэкологии Азербайджана запустит мобильное приложение с точным прогнозом погоды

В Азербайджане будет разработано мобильное приложение "Meteo az" с точным прогнозом погоды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу при Министерстве экологии и природных ресурсов.

По данным метеослужбы, мобильное приложение будет доступно пользователям смартфонов на операционных системах Android и iOS. В рамках работ планируется создание открытого информационного ресурса с данными о погоде, а также модуля "Метеорологические данные" единой информационной системы "Цифровая экология".

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