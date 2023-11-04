Минэкологии Азербайджана запустит мобильное приложение с точным прогнозом погоды

В Азербайджане будет разработано мобильное приложение "Meteo az" с точным прогнозом погоды.

В Азербайджане будет разработано мобильное приложение "Meteo az" с точным прогнозом погоды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу при Министерстве экологии и природных ресурсов.

По данным метеослужбы, мобильное приложение будет доступно пользователям смартфонов на операционных системах Android и iOS. В рамках работ планируется создание открытого информационного ресурса с данными о погоде, а также модуля "Метеорологические данные" единой информационной системы "Цифровая экология".