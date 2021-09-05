Минэкологии Азербайджана предупредило об ухудшении погоды

С вечера 6-го до утра 8-го сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами достигнет 23-25 м/с.

С вечера 6-го до утра 8-го сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами достигнет 23-25 м/с.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальной службу гидрометеорологии.

Вечером 7-го и ночью 8-го сентября местами ветер усилится до 27 м/с, ожидается дождь.

В районах Азербайджана 6-8 сентября ожидаются грозы и дождь, местами ливни, которые будут наиболее сильными в Лянкаранско-Астаринской зоне.

В горных и предгорных районах не исключается град. Скорость северного ветра составит 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.

Уровень воды в реках повысится, в некоторых горных реках возможные кратковременные паводки.