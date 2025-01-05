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Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятной погодой

Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятной погодой По данным на 14:00 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается северо-западный ветер.
Экология
5 января 2025 г. 15:07
Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с неблагоприятной погодой

По данным на 14:00 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, скорость ветра составляет 22 м/с в соответствии с оранжевым предупреждением.

Начальник службы Назим Махмудов обратился к населению в связи с ветреной погодой, призвав их соблюдать правила безопасности.

"Рекомендуем гражданам внимательно следить за предупреждениями и информацией о погоде, быть осторожными при неблагоприятных погодных условиях, не стоять самим и не оставлять транспортные средства под крупными и высокими деревьями, строго соблюдать правила безопасности", - сказал он.

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