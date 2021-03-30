Минэкологии Азербайджана назвало имена оштрафованных за охоту иностранцев

Замначальника Госслужбы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов Бахруз Магомедов заявил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях на арабов наложен штраф

"Голуби, проданные арабам за деньги, - это не степные голуби, которые находятся на окраинах сельскохозяйственных угодий".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на “экспертном часе” сказал заместитель директора Государственного природного заповедника Илису Азерчин Мурадов.

Он отметил, что арабы занимались не охотой, а дрессировкой птиц:

"Пусть они охотятся на своих ястребов и пусть грехи жестокого обращения с животными ложатся на их плечи. Технически и физически мы сделали то, что от нас зависело. Хоть бы там были те, кто нас осуждает. Действительно ли, видео, выставленные позже, были сняты на территории заповедника? Там находятся 30-40 фермерских хозяйств".

А. Мурадов заявил, что обвинения в их адрес в прессе необоснованны: "Люди, которые высказывают против нас негативные мнения, не честны".

Заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Бахруз Магомедов заявил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях на арабов наложен штраф. Был назначен и полностью оплачен штраф в размере 4 056 манатов".

Он также раскрыл имена арабов, которые были оштрафованы:

"В отношении Рубелин Мухаммеда составлен протокол по статье 274 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении Рашеда Иджабера, незаконно убившего 1 серого журавля, и Абдулмаджида Чемчи, поймавшего 4 перепелок с помощью принадлежащего ему сокола - по статье 272.3".