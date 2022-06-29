Микаиллы: Азербайджан улучшает управление водными ресурсами на освобожденных землях

Одной из негативных последствий оккупации азербайджанских земель и, в частности, Зангилана является загрязнение реки Охчучай.

Одной из негативных последствий оккупации азербайджанских земель и, в частности, Зангилана является загрязнение реки Охчучай.

Как передает Report из Зангилана, об этом сказал завсектором по работе с международными организациями отдела внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, выступая на международной водной конференции на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.

По его словам, в реку сливались токсичные отходы со предприятиями, действующими на территории Армении.

"В это, к сожалению, была вовлечена даже одна международная компания", — сказал Габиб Микаиллы, —"Мы многократно поднимали вопрос, чтобы она посодействовала очистке реки".

По словам завсектором, после второй карабахской войны, Азербайджан реализует одну из самых масштабных в современной истории работ по восстановлению, куда входит и улучшение управления водными ресурсами.