Микаиллы: Азербайджан улучшает управление водными ресурсами на освобожденных землях

Одной из негативных последствий оккупации азербайджанских земель и, в частности, Зангилана является загрязнение реки Охчучай.
Как передает Report из Зангилана, об этом сказал завсектором по работе с международными организациями отдела внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, выступая на международной водной конференции на тему “Продвижение партнерства и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”.
По его словам, в реку сливались токсичные отходы со предприятиями, действующими на территории Армении.
"В это, к сожалению, была вовлечена даже одна международная компания", — сказал Габиб Микаиллы, —"Мы многократно поднимали вопрос, чтобы она посодействовала очистке реки".
По словам завсектором, после второй карабахской войны, Азербайджан реализует одну из самых масштабных в современной истории работ по восстановлению, куда входит и улучшение управления водными ресурсами.