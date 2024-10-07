МИД РФ: Климатическая повестка политизируется на протяжении последних десятилетий

Климатическая повестка политизируется уже на протяжении последних десятилетий.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Захарова отметила, что тема климата стала сильным инструментом манипуляции.
"Мы видим, что в последние годы, да и десятилетия, климатическая повестка просто политизируется. И это, возможно, уже не самое страшное зло. Климат становится полем для манипуляций, зачастую с откровенной ложью. Удивляет, как страны, порой диаметрально противоположные по своим позициям, выступают на климатической арене. Они то призывают подписывать документы, то отказываются от них, то снова возвращаются и вновь зовут всех за собой", - подчеркнула она.
Захарова также пожелала азербайджанским коллегам, чтобы вопросы экологии не становились инструментом в руках тех, для кого важна лишь политическая выгода, а не сама тема.