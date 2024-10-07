МИД РФ: Климатическая повестка политизируется на протяжении последних десятилетий

Климатическая повестка политизируется уже на протяжении последних десятилетий.

Климатическая повестка политизируется уже на протяжении последних десятилетий.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Захарова отметила, что тема климата стала сильным инструментом манипуляции.

"Мы видим, что в последние годы, да и десятилетия, климатическая повестка просто политизируется. И это, возможно, уже не самое страшное зло. Климат становится полем для манипуляций, зачастую с откровенной ложью. Удивляет, как страны, порой диаметрально противоположные по своим позициям, выступают на климатической арене. Они то призывают подписывать документы, то отказываются от них, то снова возвращаются и вновь зовут всех за собой", - подчеркнула она.

Захарова также пожелала азербайджанским коллегам, чтобы вопросы экологии не становились инструментом в руках тех, для кого важна лишь политическая выгода, а не сама тема.