Международный эксперт об основных проблемах с нехваткой воды в Азербайджане

Не только в Азербайджане, но и во многих странах мира люди страдают от засухи и нехватки воды

"Не только в Азербайджане, но и во многих странах мира люди страдают от засухи и нехватки воды. Прогнозы о влиянии изменения климата показывают, что сокращение водных ресурсов будет продолжаться. Страны должны разработать адаптационные планы, чтобы справиться с этим".

Эти мысли в интервью Report высказал международный специалист в области водных ресурсов и экологического управления Ахмед Алсауд, оценивая международное и региональное влияние в связи с нехваткой воды, в том числе текущую ситуацию в Азербайджане.

Он отметил, что существующие проблемы с водой в Азербайджане связаны не только с сельским хозяйством и орошением: "Это должно касаться всех сфер, где пользуются водой. В Азербайджане большая часть потребности в воде приходится на сельское хозяйство. В сельском хозяйстве, являющемся основным сектором потребления воды, необходимо использовать современные технологии и проводить эффективную водную политику, устранять потери".

Международный эксперт также отметил, что трудно сказать будет ли сокращение водных ресурсов временным или длительным процессом.

Выступая с предложениями для решения проблемы, Ахмед Алсауд добавил, что ответственность за предотвращение засухи лежит на всех: "Роль правительства заключается в разработке планов и реализации инвестиционных проектов по сокращению потерь воды во всех секторах, улучшению распределения воды в муниципальной сети, а также в оросительных каналах. Мы должны начать думать об экономических стимулах для эффективного использования воды, чтобы суметь субсидировать фермеров, которые устанавливают современные системы орошения. Что касается других членов общества, то в нашей повседневной деятельности мы несем ответственность за устранение засухи, рационально используя воду".