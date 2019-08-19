Между Губой и Шабраном горит лес - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 12:12

В Губе продолжается пожар в лессном массиве.

Как сообщает северное бюро Report, пожар начался на территории лесного участка в административном территориальном округе Заргава.

На территорию привлечена техника и живая сила Службы пожарной охраны МЧС по Губинскому району.

Пожар охватил территорию около 10 гектаров.

Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила Report, что территория, где произошло возгорание, относится не к лесному фонду, а к муниципальным фондам Губинского и Шабранского районов.

"Все сотрудники местных структур МЭПР находятся на территории и привлечены к тушению пожара".

Отметим, что пожар на территории административного территориального округа Заргава происходил и в прошлом году.

Продолжаются работы по тушению пожара.

*** 11:06

Сильный пожар вспыхнул на участке лесного массива между Губинским и Шабранским районами Азербайджана.

Как сообщает Report, в настоящее время проводятся работы по тушению пожара.