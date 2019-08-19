Между Губой и Шабраном горит лес - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Добавлено видео
*** 12:12
В Губе продолжается пожар в лессном массиве.
Как сообщает северное бюро Report, пожар начался на территории лесного участка в административном территориальном округе Заргава.
На территорию привлечена техника и живая сила Службы пожарной охраны МЧС по Губинскому району.
Пожар охватил территорию около 10 гектаров.
Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила Report, что территория, где произошло возгорание, относится не к лесному фонду, а к муниципальным фондам Губинского и Шабранского районов.
"Все сотрудники местных структур МЭПР находятся на территории и привлечены к тушению пожара".
Отметим, что пожар на территории административного территориального округа Заргава происходил и в прошлом году.
Продолжаются работы по тушению пожара.
*** 11:06
Сильный пожар вспыхнул на участке лесного массива между Губинским и Шабранским районами Азербайджана.
Как сообщает Report, в настоящее время проводятся работы по тушению пожара.
News DepartmentАвтор новости