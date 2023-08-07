Метеорологическая служба обратилась к населению в связи повышением температуры воздуха

Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с резким повышением температуры воздуха.

Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с резким повышением температуры воздуха.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление главы службы Назима Махмудова, до конца недели на Абшеронском полуострове температура воздуха поднимется до 37-40 градусов.

Н.Махмудов отметил, что ночью температура воздуха в городских условиях также превысит норму.

Представитель метеорологической службы призвал граждан избегать прямых солнечных лучей, пить больше жидкости, использовать головные уборы и зонты.