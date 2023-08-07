О нас

Метеорологическая служба обратилась к населению в связи повышением температуры воздуха

Метеорологическая служба обратилась к населению в связи повышением температуры воздуха Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с резким повышением температуры воздуха.
Экология
7 августа 2023 г. 18:10
Метеорологическая служба обратилась к населению в связи повышением температуры воздуха

Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с резким повышением температуры воздуха.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление главы службы Назима Махмудова, до конца недели на Абшеронском полуострове температура воздуха поднимется до 37-40 градусов.

Н.Махмудов отметил, что ночью температура воздуха в городских условиях также превысит норму.

Представитель метеорологической службы призвал граждан избегать прямых солнечных лучей, пить больше жидкости, использовать головные уборы и зонты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hava ilə bağlı əhaliyə daha bir xəbərdarlıq: “Tez-tez maye qəbul edin, günvurmadan qorunun”

Самое важное

Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
7 августа 2023 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
7 августа 2023 г. 09:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi