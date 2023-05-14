Метеорологи предупредили о нестабильной погоде на территории Азербайджана

В Баку и на Абшеронском полуострове до второй половины дня 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 ​​м/с. С 15 по 16 мая ожидаются кратковременные дожди, в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивного х

В Баку и на Абшеронском полуострове до второй половины дня 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 ​​м/с. С 15 по 16 мая ожидаются кратковременные дожди, в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивного характера.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно прогнозу, в регионах Азербайджана до полудня 16 мая ожидается нестабильная погода. Местами пройдут ливни, грозы, ожидается град. В горных районах выпадет снег.

Порывы западного ветра местами будут усиливаться до 18-23 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на некоторых малых реках возможны кратковременные паводки.