Метеорологи назвали причину усиления урагана "Милтон"

Ураган "Милтон", нанесший существенный ущерб штату Флорида в США, усилился из-за воздействия глобального потепления.

Ураган "Милтон", нанесший существенный ущерб штату Флорида в США, усилился из-за воздействия глобального потепления.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщили в центре World Weather Attribution (WWA).

"Мы пришли к выводу, что изменение климата оказало сильное влияние на повышение температуры поверхности моря вдоль траектории урагана", — говорится в публикации.

Ученые проанализировали показатели урагана и создали модель, в которой он происходил в условиях более прохладного климата на 1,3 градуса, то есть в климате, неизмененном глобальным потеплением.

Результаты показали, что увеличение глобальной температуры привело к повышению шанса возникновения штормов интенсивности "Милтона". Другими словами, без изменения климата ураган был бы зарегистрирован как шторм второй, а не третьей категории.

В WWA также подчеркнули, что повысившаяся глобальная температура влияет на прогрев морской воды, что в свою очередь оказывает прямое воздействие на влажность воздуха.

"На пути урагана "Милтон" температура океана постоянно была более чем на 1 градус выше, чем она была бы в мире без изменения климата", — отметили ученые.

В WWA подытожили, что, согласно данным, ураганы за последние годы усиливаются, становятся более интенсивными, а штормовые волны могут наносить больший ущерб из-за повышения уровней моря.